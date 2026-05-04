Chaves asegura que "arriesgó su libertad ante golpes de Estado judiciales"

El presidente saliente, Rodrigo Chaves, aseguró este lunes que “arriesgó su libertad” ante varios intentos de “golpes de Estado judiciales” que recibió a lo largo de su administración.

En su discurso final de labores, presentado esta tarde al Congreso, el mandatario dijo que su criticado estilo fuerte y confrontativo no fue un deseo, sino una necesidad ante las luchas que decidió librar.

“Ustedes, compatriotas, saben que fue una lucha muy dura que yo hubiese preferido evitar. También saben que esa confrontación fue indispensable para contrarrestar a la política hipócrita y de sabotaje de la vieja casta que había capturado nuestra patria.

“Peleé fuerte, no porque me guste pelear, sino porque era mi responsabilidad abrirle los ojos al pueblo. Peleé porque no tenía alternativa, porque ustedes, mis queridos compatriotas, estaban y se mantuvieron detrás. También luché arriesgando mi libertad, ante varios intentos de golpes de Estado judiciales”, aseveró.

Chaves no detalló cuáles fueron esas amenazas, pero no evitó alimentar el discurso confrontativo contra el Poder Judicial, la Contraloría, la Asamblea Legislativa y el resto de la institucionalidad.

Lo hizo incluso poco después de aceptar, finalmente, que "el país perdió oportunidades" en medio de esa lucha de poderes que él mismo alimentó.

Reconoció, además, que su administración “no pudo cumplir todo”, pero lo hizo en referencia a proyectos que él prometió como Ciudad Gobierno, la Marina de Limón, la solución al problema de Crucitas, las jornadas 4/3 o el ataque a las pensiones de lujo.

“No por falta de voluntad del Ejecutivo, sino por la resistencia de quienes se aferran a sus privilegios”, justificó.

“¡Ustedes lo vieron con sus ojos, compatriotas! Ellos trataron de frenar al Gobierno. Pero ustedes vieron también que nuestro norte es absolutamente claro e innegociable”, indicó.

Siga aquí el discurso presidencial:

