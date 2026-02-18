Chaves anuncia que vetará proyecto de ejecución de la pena

El presidente Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia, Gerald Campos, anunciaron este miércoles el veto del proyecto de ley sobre ejecución de la pena, que está previsto para votarse este jueves en segundo debate.

La propuesta, que impulsa el Poder Judicial, recién se aprobó en el Plenario Legislativo, pero ha sido objeto de críticas por parte del Ejecutivo desde el día uno.

“Mientras avanza el Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa nos dan una bofetada, acaban de aprobar el proyecto de ejecución de la pena para legalizar la alcahuetería que estamos viviendo al día de hoy, donde los jueces de ejecución van a seguir teniendo el control y liberando gente sin respetar el criterio técnico.

“Esa es la parte que no se vale, porque uno de los principales opositores a las medidas de este Gobierno han sido los jueces de ejecución”, cuestionó Campos.

Precisamente, el Gobierno de Chaves impulsa un proyecto en la misma materia, pero con cambios significativos.

Por ejemplo, el Ejecutivo sostiene que la propuesta recién aprobada se concentra en las personas condenadas, pero no atiende a las indexadas (personas con monitoreo o medidas alternativas).

Sin embargo, los diputados de oposición cuestionan que el proyecto del Ejecutivo atenta contra la independencia de poderes, pues resta potestades a los jueces de ejecución, ya que sus criterios quedarían relegados ante los del Consejo Técnico Penitenciario (Instituto Nacional de Criminología), cuyas decisiones serían vinculantes.

Campos aseguró que su cartera ya trabaja en el veto, que será entonces respaldado por Chaves.

Para buscar el resello, el Congreso necesitaría de al menos 38 votos.

