Castillo pide separar a secretario del PLN por “ocultar documentos” en certificación de aspirantes

El precandidato del Partido Liberación Nacional (PLN), Enrique Castillo, solicitó al Tribunal de Ética apartar de su puesto al secretario general de la agrupación, Miguel Guillén, por presuntamente ocultar la documentación que le permitió certificar los requisitos de los aspirantes a la candidatura verdiblanca.

Según dijo, el sábado anterior, el mismo Guillén admitió que no existe un padrón de militantes que le permitiera utilizar como base para dicha validación.

Ser militante del PLN durante al menos dos años es uno de los requisitos para que se apruebe la precandidatura, de acuerdo con el mismo Castillo.

Al respecto, indicaron que una de las responsabilidades del secretario general es la de levantar dicho padrón, esto con ayuda de la Secretaría de Asuntos Electorales, un puesto que Castillo afirmó que tampoco ha nombrado aún a Guillén.

El político verdiblanco denunció que, durante la asamblea, se presentó una moción que era desconocida, para aceptar todas las precandidaturas, a pesar de lo anterior.

Ante las dudas, el precandidato solicitó que sus contrincantes mostraran la declaración jurada que todos presentaron como requisito, pero asegura que no se le entregó esa información.

Por esta razón, también presentará un recurso de amparo electoral para exigir acceso a la documentación aportada por los otros precandidatos.

“El silencio no es una opción. No vamos a permitir que el futuro del partido se decida a puertas cerradas, porque Liberación Nacional es de las bases, no de unos cuantos. Se trataba de declarar como precandidatos a quienes cumplieran con los requisitos, pero el secretario general ocultó la información”, afirmó Castillo.

El también excanciller de la República indicó que pidieron claridad y transparencia, ya que a partir de que se compartiera la documentación, comenzaba a correr un plazo de dos días para que cualquiera que estuviera inconforme pudiera apelar. Dicho plazo no ha podido correr todavía.

Esta situación lleva hoy al equipo de Castillo a exigir al Tribunal de Elecciones Internas que emita un criterio urgente sobre la validez del acto del secretario general y las implicaciones legales que puede traer el permitir la validación de la moción aprobada.

Además, solicitarán ante el Tribunal Supremo de Elecciones una acción de nulidad.

Castillo no descarta elevar la situación a las instancias judiciales si descubriesen que se pudo haber cometido algún delito de índole penal.

El también precandidato verdiblanco, Gilbert Jiménez, calificó de lamentable que el secretario general del PLN, si tenía desconocimiento sobre cómo sostener la certificación de las precandidaturas, siguió adelante con dicho proceso.

"Lamentablemente, él dice que no, que no hay ningún reglamento, que no hay ningún estatuto que lo establezca, pero llevó ante la Asamblea Nacional del partido una ratificación que no correspondía. Por eso critiqué la forma en la que lo estaba haciendo, él tenía que asumir sus responsabilidades y obligaciones conforme está establecido y no llevar a responsabilizar algo que no tiene efectos retroactivos. Si las personas no cumplen con los requisitos, debió haberlo dicho clara y ampliamente y no escudarse que sea la Asamblea Nacional la que venga a ratificar o a eximir un requisito", indicó el diputado.