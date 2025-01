Carolina Delgado cuestiona ante secretaría del PLN militancia de Álvaro Ramos

La diputada Carolina Delgado, quien se convirtió este lunes en la primera precandidata del Partido Liberación Nacional (PLN) rumbo a la elección interna de abril próximo, cuestionó ante la secretaría general del partido la militancia de Álvaro Ramos, interesado también en esos comicios.

En medio de su presentación como precandidata, Delgado aseguró que “hay prueba suficiente” para demostrar que Ramos no cumple con los dos años que los estatutos verdiblancos exigen para las personas interesadas en la candidatura liberacionista.

“Le estoy consultando al comité ejecutivo si hay una garantía exacta de que todos los que vayamos a participar estén cumpliendo con ese requisito de militancia, porque la militancia no es solo decir hoy me pongo la bandera, sino cumplir con algunos parámetros éticos, morales y programáticos, además, haber aportado en Liberación Nacional, yo espero eso de todos los que participemos en este proceso para la convención.

Esas pruebas, según el documento enviado por la diputada, pasan por tres notas de prensa en las que Ramos se dice “apartidario” o se le vincula a otras divisas políticas, una de ellas publicada en este mismo medio.

La queja de Delgado también fue enviada al Tribunal de Elecciones Internas del PLN, que precisamente certificó el sábado anterior el cumplimiento de requisitos de cinco de los siete interesados en la candidatura verdiblanca, incluido el propio Ramos, pues quedaron excluidos Osvaldo Villalobos y Viviam Quesada.

Enrique Alvarado, presidente del TEI, explicó que Villalobos no presentó esas pruebas, mientras que Quesada sí envió la documentación, pero no lo hizo ni en tiempo ni en forma.

Alvarado añadió que cualquier queja que exista sobre el requisito de militancia debe ir dirigida a la secretaría general, pues es ese órgano el que tiene registro de la militancia de cada partidario y el que certifica al tribunal sobre su cumplimiento o no.

Este medio intentó conocer la posición del secretario general, Miguel Guillén, sobre esas quejas; sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular.

Quien sí respondió fue Ramos, quien insistió en que “es y siempre ha sido liberacionista”.

“Soy y siempre he sido liberacionista. Mi bisabuelo fue comandante en la guerra del 48 al lado de don Pepe (Figueres). Mi padre fue viceministro en el gobierno de don Óscar (Arias). Mi primer cargo público fue en el gobierno de doña Laura (Chinchilla).

“Cuando no he ocupado un cargo público, he participado en las luchas del partido, en los espacios de estudio y propuesta, pero también en marchas, defendiendo la Caja y otras conquistas históricas del pueblo costarricense”, aseveró.