Carlos Alvarado: la entrevista final

El presidente saliente Carlos Alvarado hizo un recuento de los cuatro años al frente del país donde tuvo muchos aciertos y algunos desaciertos durante su gestión.



Para Alvarado, fue una época con muchos desafíos, pero gracias a la fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) que lo respaldó en la Asamblea Legislativa se avanzó en mucho de lo que se quería.

“Tuvimos que avanzar y recibir golpes cada vez que hacíamos algo, pero siempre con la cabeza fría para lograr el objetivo principal. Sabíamos que las finanzas estaban comprometidas y el primer hecho que afrontamos fue cuando estuvo en mi oficia Rocío Aguilar (ministra de Hacienda) y Rodrigo Cubero (presidente Banco Central) y me dicen: ya no tenemos plata para pagar salarios, ni proveedores. Me pidieron sacar las letras del tesoro del Banco Central”, dijo Alvarado.