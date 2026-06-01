Cancelada reunión entre Yara Jiménez y Orlando Aguirre

La reunión entre la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, pactada para este lunes a las 9:30 a. m., no se realizará hoy.

La oficina de la diputada oficialista confirmó que, por solicitud del propio Aguirre, la cita deberá ser reprogramada para una fecha posterior.

El despacho de Aguirre, por su parte, informó que el jerarca está fuera del país y que por eso la reunión deberá trasladarse para una fecha aún por definir.

El espacio, solicitado por el magistrado, busca facilitar la coordinación técnica entre la Asamblea y el Poder Judicial.

La reunión también es parte de los esfuerzos de los supremos poderes por acercarse luego de cuatro años marcados por la división y el ataque.

El Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial han mantenido encuentros en las últimas semanas. Se espera que de esos espacios se logren los consensos necesarios para enfrentar la creciente inseguridad en el país.