“¡Ay, churros!”: Así se vivió temblor en la Asamblea Legislativa

El fuerte sismo que sacudió San José, este lunes, también se sintió con fuerza en la Asamblea Legislativa.

“¡Ay, churros!”, exclamó la socialcristiana Vanessa Castro, quien estaba presidiendo la sesión al momento del temblor.

En la transmisión en vivo se pudo observar cómo diferentes personas se levantaban de sus sillas, incluida la intérprete Lesco (ver video adjunto).

Luego de que el movimiento cesó, la propia Castro llamó a un receso, pero luego los asesores del directorio le dijeron que era mejor levantar la sesión.

“Señores, guardando la calma, es mejor que evacuemos como corresponde. Hay que irse. Evacuamos y ante la situación, se levanta la sesión”, dijo.

La Red Sismológica Nacional, de la Universidad de Costa Rica, precisó que el sismo tuvo una magnitud de 4,5 y una profundidad de 6 kilómetros. Su epicentro se ubicó 1 kilómetro al Este de San Juan de Tibás.

