Avanza propuesta que elimina orden de juez para levantamiento del secreto bancario

La Comisión de Asuntos Económicos dictaminó este martes, por mayoría, el expediente 24.658, que elimina la necesidad de una orden judicial para el levantamiento del secreto bancario.



La propuesta, presentada a finales de 2024 por la frenteamplista Sofía Guillén, elimina la necesidad de que un juez apruebe esa decisión en investigaciones vinculadas con narcotráfico o crimen organizado, lo mismo que en procesos por homicidio y sicariato.



El proyecto, que ahora iniciará su discusión final, reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada para precisamente agilizar los procesos judiciales.



De la misma forma, se obliga a las entidades financieras a brindar la información que soliciten las autoridades en un plazo no mayor a 10 días hábiles, cumpliendo los requisitos que establezca el Ministerio Público o el juzgado respectivo.

“Dichos requerimientos serán realizados por la Fiscalía General mediante resolución fundamentada, por ser información pertinente para efectos de la investigación y procedimientos judiciales de los casos de delitos de delincuencia organizada nacional y transnacional.

“El incumplimiento de estas condiciones dará a la persona afectada el derecho a recurrir la medida ante el juzgado correspondiente, pero bajo ninguna circunstancia suspenderá el acceso a la información”, precisa la reforma.

El texto fue dictaminado con el voto afirmativo de seis de los siete diputados presentes, el único que votó en contra fue el liberal Gilberto Campos.