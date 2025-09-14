Así quedó la papeleta de diputados de Liberación Nacional

El Partido Liberación Nacional (PLN) concluyó este sábado con la designación de sus papeletas a diputados en las siete provincias, un ejercicio que cumplió con la promesa de renovación del candidato Álvaro Ramos, pero que no estuvo exento de reclamos.



Aunque no todas las caras son nuevas en la política, lo cierto es que ninguno de los encabezamientos elegidos tiene historial como diputado.



En San José, por ejemplo, el actual jefe de campaña de Ramos, Álvaro Ramírez, intentará llegar al Congreso luego de haber disputado la vicepresidencia hace cuatro años junto a José María Figueres.



En Cartago liderará la boleta la actual presidenta de la Unión Médica Nacional, Janice Sandí, mientras que en Guanacaste estará el líder cooperativista, Rónald Campos.



En Alajuela, por su parte, la vicealcaldesa de San Carlos, Diana Murillo, será el primer lugar; en Puntarenas la elegida fue Norjelens Lobo y en Limón estará Mangell McLean.

Pero además de los que aspiran a llegar, hay una larga lista de los que quedaron por fuera.

Por ejemplo, el propio presidente del PLN, Ricardo Sancho, aspiraba a volver a ser diputado con el segundo lugar por Cartago, un puesto que finalmente quedó para Salvador Padilla.

En Alajuela también se produjo un airado reclamo cuando Eder Hernández le ganó el pulso a Pablo Villalobos por el segundo lugar.

Villalobos, una figura cerca al alcalde Roberto Thompson, había estado en la campaña de Ramos desde el primer día.

También en Alajuela quedó excluido el secretario general del PLN Miguel Guillén, quien reconoció que no entró en los planes del candidato.



El viernes, el exprecandidato Marvin Taylor ya había denunciado que Ramos no cumplió su acuerdo de impulsarlo para una diputación, algo similar a lo que reclamó Carlos Roverssi, hasta hace poco jefe de comunicación de la campaña verdiblanca.





Así quedaron las diferentes papeletas:



San José



1. Álvaro Ramírez Bogantes



2. Iztarú Alfaro Guerrero



3. Rafael Ángel Vargas Brenes



4. Andrea Valverde Palavicini



5. Marco Francisco Badilla Chavarría





Heredia



1. Víctor Manuel Hidalgo Solís



2. Ángela Aguilar Vargas



3. Andrés Ugalde Brenes



4. Amelia María Carvajal Murillo



5. Steven Manuel Villalobos León





Alajuela



1. Diana Murillo Murillo



2. Eder Hernández Ulloa



3. Karen Alfaro Jiménez



4. Mario Esteban Jiménez



5. Adriana López López





Cartago



1. Janice Sandí Morales



2. Salvador Padilla Villanueva



3. Jorleny Patricia Sánchez Vega



4. Marco Aurelio Sandoval Sánchez



5. Ana Sofía Garro Camacho



6. Gabriel Mauricio Araya Barquero





Limón



1. Mangell McLean Villalobos



2. Yoilen Andrea Mora Venegas



3. Juan Pablo Poveda Chinchilla



4. Andrea Sánchez Romero





Guanacaste



1. Rónald Campos Villegas



2. Karol Matamoros Montoya



3. Luis Alejandro Villalobos Elizondo



4. Kenia María Vásquez Angulo



5. Isaias Chavarría Álvarez





Puntarenas



1. Norjelens María Lobo Vargas



2. Jesús Calderón Calderón



