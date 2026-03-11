Así justificó el Gobierno su veto al proyecto de ejecución de la pena

El Gobierno de Rodrigo Chaves hizo oficial el veto al proyecto de ejecución de la pena que ya había anunciado el mandatario semanas atrás.

Para justificarlo, el Ejecutivo alegó razones de “oportunidad, conveniencia y constitucionalidad”.

“En lugar de fortalecer el marco normativo vigente, la iniciativa genera un debilitamiento de la gestión técnica penitenciaria y propicia escenarios que afectan la seguridad institucional y la seguridad ciudadana”, cita el veto firmado por el ministro a. i. de la Presidencia, Jorge Rodríguez Bogle, y presentado hoy por el ministro de Justicia, Gerald Campos.

El jerarca, quien se acompañó de Pilar Cisneros y otros miembros de la bancada oficialista, aseguró que no permitirán que una ley que consideran que es “nociva” siga su camino para convertirse en ley de la República.

La tesis de Campos, al igual que de Chaves y el Ejecutivo, es que el proyecto aprobado, que nació de la Corte Suprema de Justicia, interfiere con las competencias del Ejecutivo en materia carcelaria, al darle la última palabra a los jueces de ejecución de la pena (como sucede en la actualidad).

“No lo podemos permitir”, dijo Campos luego de presentar el veto.

Con esta decisión, el Congreso tendrá ahora que estudiar el veto y determinar si lo acepta o bien si busca los 38 votos necesarios para resellarlo e imponerse al Gobierno.