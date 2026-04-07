Asamblea Legislativa busca a exasesor que recibió más de ₡5 millones de más en salario

La Asamblea Legislativa intenta localizar a un exasesor legislativo que recibió más de ₡5 millones de colones de manera indebida en su salario y ahora debe devolverlos. La notificación se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, ante la imposibilidad de ubicar al exfuncionario, identificado como Carvajal Marín.

Según el reporte, el exasesor trabajó durante 10 meses del 2024 en el despacho del diputado Leslye Bojorges. Durante ese periodo percibió un salario mensual de ₡1.200.000 en una plaza que requería licenciatura, requisito que no cumplía. Esto provocó que recibiera más del doble del salario correspondiente, acumulando un pago indebido superior a ₡5.700.000.

La Asamblea Legislativa calificó lo ocurrido como un “error involuntario” y busca recuperar el dinero. El exfuncionario había propuesto devolver el monto en cuotas, pero la oferta fue rechazada por no ajustarse a las condiciones establecidas. Tras varios intentos de notificación sin éxito, el caso avanzó a un proceso administrativo de cobro.

El exasesor fue citado a una audiencia el próximo 22 de abril, donde podrá presentar pruebas y defender su posición. Si no se logra recuperar el dinero por esta vía, la Asamblea no descarta continuar el proceso en otras instancias legales.