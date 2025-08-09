Asamblea de Nueva República ratifica a Fabricio Alvarado como su candidato presidencial

El partido Nueva República confirmó este sábado a Fabricio Alvarado como su candidato presidencial para las elecciones nacionales de 2026, en una asamblea donde también se escogieron los candidatos a diputados por las siete provincias del país.

Los candidatos a diputados, del primero al tercer lugar, quedaron definidos de la siguiente manera:

-San José: César Zúñiga, Alexandra Loría y William Bonilla.

-Alajuela: Juan Diego López, Andrea Madrigal y Ricardo Arias.



-Cartago: Luis Fernando Araya, Valeria Campos y Nahín Ramírez.



-Heredia: Sherilyn González, Axel Molina y Patricia Hernández.



-Puntarenas: Nancy García, Ulises González y Andy Zapata.



-Limón: Jeinnel Newball, Saeed Calderón y Patricia Cantillo.



﻿ -Guanacaste: Alex Soto, Siani Briceño y Jonathan Soto. ﻿



El partido informó que la selección de los candidatos se realizó con base en la experiencia y el compromiso político de los aspirantes, y que el proceso contó con la participación activa de más de 60 delegados.





Durante la asamblea, Fabricio Alvarado señaló que el partido está preparado para competir en las elecciones y manifestó su interés en trabajar “de la mano de Dios” y centrarse en las políticas dirigidas a la población.





"Fue una asamblea absolutamente exitosa donde pudimos ratificar las candidaturas de las siete provincias con un resultado extraordinario en cuanto a la calidad de los candidatos que vamos a presentar de cara a las elecciones del 2026", comentó Alvarado tras finalizar el encuentro.





El candidato además explicó que le pidió a la asamblea un espacio de cerca de un mes para poder reflexionar quienes serán las personas que acompañen su candidatura ocupando la primera y segunda vicepresidencia.





El partido prevé elegir dichos espacios en una nueva asamblea general programada para el 6 de setiembre.



El Partido Nueva República enfatizó que continuará fortaleciendo sus estructuras y que su objetivo es participar en la construcción de políticas para el país.