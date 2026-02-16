Área afectada por minería ilegal en Crucitas pasó de 900 a 3 mil hectáreas

El área afectada por la actividad minera en la Zona Norte del país pasó de 900 a más de 3 mil hectáreas en 2025.

Así lo informó este lunes al Plenario Legislativo el ministro de Seguridad, Mario Zamora, en medio de una comparecencia para presionar por la aprobación del proyecto de ley que defiende el Gobierno para regular la extracción minera a cielo abierto en Costa Rica.

Zamora afirmó que los diferentes operativos que mantienen en Crucitas provocaron que los coligalleros se movieran al cerro Las Conchuditas, triplicando así el área afectada por esa actividad ilegal.

“Anteriormente, la extracción de oro estaba focalizada en la zona de Crucitas, era esencialmente una zona de 900 hectáreas donde se daba esta extracción ilegal. En este año, lamentablemente, se ha incrementado esa explotación a otras zonas.

“Es una actividad que ha aumentado de forma exponencial el área afectada, pasando de 900 hectáreas a 3.000 hectáreas”, dijo Zamora.

Pese a esto, el Ministerio tiene solo 200 oficiales para atender la zona afectada. ​

“En el caso de Conchuditas, ese cerro está casi desapareciendo; vean el nivel que han logrado, la gravedad de esta situación. El principal mensaje que quiero transmitir es que estamos ante una situación de daño ambiental grave, frente al cual el país está perdiendo recursos no solo del oro, sino afectaciones ecológicas y de movilidad en la zona, sin contar el costo económico enorme para Fuerza Pública”, aseveró.

Según Zamora, solo su cartera destina $1 millón mensuales para esa atención en Crucitas, que él mismo reconoció insuficiente.

Añadió que ahora se ha detectado una nueva técnica de extracción en piletas, que acelera la destrucción de la capa boscosa y el daño ambiental con químicos.

Además, sigue en aumento el decomiso de sacos con material que es sacado del país hacia Nicaragua para que el oro sea extraído en el país del norte.

Zamora insistió a los legisladores por la aprobación del expediente 24.717, que regula la extracción minera a cielo abierto mediante una subasta internacional.

El proyecto, sin embargo, tiene un importante número de opositores en el Congreso, especialmente de fracciones que se oponen a permitir ese tipo de minería, hoy prohibido en Costa Rica por su impacto ambiental.

De hecho, este mismo lunes la presidenta electa y hoy ministra de la Presidencia, Laura Fernández, aseguró que pedirá a las jefaturas de fracción reunirse este próximo jueves para impulsar la discusión de esa y otras iniciativas que la actual administración quiere aprobar.