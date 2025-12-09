Aprobado en definitiva proyecto para reducir precio de medicamentos

El Plenario Legislativo aprobó este martes, en segundo y definitivo debate, el expediente 23.234, que defiende la reducción en el precio de los medicamentos a través de un fomento en la competencia dentro de ese sector.

La propuesta, de la socialcristiana María Marta Carballo, introduce precios de referencia para los medicamentos mediante la creación de una comisión especializada e interinstitucional que se encargue de definir esos costos a partir de una metodología que involucre precios internacionales, oferta, demanda y un precio justo.

Además, encarga al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la creación de una plataforma pública y accesible las 24 horas del día en la que se desglosen los costos de los diferentes medicamentos por cadena o ubicación.

“Los consumidores podrán comparar fácilmente precios por principio activo y nombre comercial, fomentando una competencia basada en la información”, destacó Carballo.

También se promueve la aceleración del ingreso al país de medicamentos equivalentes o genéricos mediante el reconocimiento de registros de autoridades extranjeras de prestigio como la OMS o la OPS, además de permitir las importaciones paralelas de productos patentados, esto como una forma de aumentar la oferta y presionar así el precio a la baja.

Finalmente, el proyecto también pretende acabar con prácticas monopólicas como los contratos de exclusividad entre droguerías y farmacias.

“Además, se promueve la prescripción por el nombre genérico (Denominación Común Internacional) y se obliga a los profesionales de la salud a informar sobre equivalentes terapéuticos disponibles”, finalizó la diputada.



El proyecto había sido aprobado en primer debate desde inicios de setiembre anterior, pero su aprobación definitiva se atrasó debido a una consulta constitucional que también superó.