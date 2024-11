Apoyo a gestión de Rodrigo Chaves aumenta, afirma CIEP

El apoyo a la gestión del presidente Rodrigo Chaves tuvo un aumento significativo y se encuentra ahora en 63%.

Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública presentada este miércoles por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP - UCR).

El estudio revela un repunte importante en el apoyo a la gestión del Presidente, que para setiembre pasado alcanzaba un 54%, lo que representa un incremento de 9% con respecto a esa medición.

Al mismo tiempo, las valoraciones negativas pasaron del 27% al 21%.

Si bien las nuevas cifras se alejan del punto máximo de popularidad que experimentó Chaves en agosto de 2022 (79%), sí representan su mejor momento en este 2024, e igualan además su mejor registro para todo el 2023.

“Gracias al pueblo de Costa Rica, eso me llena de humildad, de motivación y de brío para seguir la lucha que aquí se ve todos los días. Esto no tiene precedentes y le doy gracias a ellos y a Dios, que nos da la fuerza y la valentía para no aflojarle a nuestra patria”, aseveró el mandatario.