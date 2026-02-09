Álvaro Ramos reconoce interés por la presidencia del PLN

El excandidato presidencial, Álvaro Ramos, reconoció este lunes su interés por asumir la presidencia del Partido Liberación Nacional (PLN).

En entrevista en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio, el economista aseguró que ese sería el paso lógico en su intención de liderar al partido y la fracción legislativa durante el próximo cuatrienio.

“Siento una gran responsabilidad de continuar guiando por el futuro previsible esta nueva fracción, que el pueblo me respaldó a mí y a esa fracción con seguir siendo los guardianes de la democracia, entonces yo sí pienso empezar, por ahora, trabajando la estrategia de cuáles son las líneas rojas y el proceso comunicacional que tenemos que tener como fracción.

“Tengo que tomar algunas decisiones difíciles de qué vamos a hacer con el partido, si yo asumo, por ejemplo, la presidencia del Partido Liberación Nacional”, aseguró.

Según Ramos, esa decisión es lógica si se toman en cuenta las decisiones que ese liderazgo suyo exige para la agrupación, que será la principal fuerza de oposición en un Congreso de mayoría oficialista.

<span id="selectionBoundary_1770658561151_7856529943545257" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



“Si yo voy a asumir un liderazgo político de aquí en adelante, tengo que empezar por asumir la presidencia del partido, por poner gente de mi confianza en otro puesto de dirección del partido, reorganizar la forma en que funciona el Balcón Verde para que tenga un trabajo mucho más estrecho con la fracción, porque en este momento no se hablan mucho”, dijo.

Lo primero, según Ramos, será dejar claro en la población que su bancada intentará “proteger la libertad de las personas” en lugar de atentar contra esta, que dijo está seguro será un mensaje que defenderá el oficialismo.

Según el excandidato, su interés es convertir al PLN en un partido “más disciplinado”, en el entendido de que las decisiones se tomen por consenso y sea ese consenso el que se comunique a la población.

