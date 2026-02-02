Álvaro Ramos envía contundente mensaje tras derrota: “Seremos oposición constructiva”

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, brindó su discurso de aceptación de la derrota tras las elecciones.

Ramos tomó el micrófono y en tarima brindó un claro mensaje de cara a lo que será bancada verdiblanca en la Asamblea Legislativa, con 18 diputados.

El aspirante a la silla presidencial fue contundente: “Seremos oposición constructiva”. Eso sí, aclaró que “eso no significa permitir que hagan cosas indebidas ellos, en democracia se vale disentir, se vale criticar, también demostraremos que podemos cumplir los acuerdos”.

Desde su óptica, su campaña se construyó a base de acuerdos y que a partir de ahora “la sociedad tiene que seguir fuerte, participativa”.

En relación con sus simpatizantes, Ramos les dijo que “no caigan en su espíritu de lucha, sigamos luchando por resolver los problemas todos juntos”.

“Hemos recibido una antorcha de las generaciones pasadas, la casa común la estamos cuidando y ahora le tenemos que legar a hijos e hijas, es nuestro trabajo, nuestro compromiso”, acotó.

Por último, Ramos expresó que llamaba a la unión de los distintos sectores del país, después de este proceso electoral.

“Llamo a la unión del país, llamo a la construcción de acuerdos. Le deseo a doña Laura (Fernández) que Dios le dé mucha sabiduría para gobernar, nosotros la respaldaremos cuando sus decisiones sean por el bien del país y no lo haremos cuando no estemos de acuerdo, pero el norte es seguir construyendo esa Costa Rica con los tres grandes valores que promueve esta Liberación Nacional: libertad, oportunidades y una vida digna para todos”, concluyó.