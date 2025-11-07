Álvaro Ramos cambia a jefe de campaña

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, realizó un cambio en la jefatura de su equipo de campaña, según confirmó la agrupación en un comunicado interno.



El puesto de jefe de campaña, que hasta ahora desempeñaba Álvaro Ramírez —también candidato a diputado por San José—, será asumido por César Rodríguez Barrantes.

Por su parte, Ramírez pasará a ocupar el cargo de coordinador nacional de Políticas y Alianzas, desde donde será responsable de la formulación de políticas públicas y la creación de alianzas estratégicas para fortalecer el “Plan Costa Rica que Resuelve”, informó el Comando Nacional.



De acuerdo con el comunicado, la reestructuración forma parte de una expansión estratégica del equipo con el objetivo de fortalecer la coordinación, mejorar la capacidad ejecutiva y acelerar el trabajo político de cara al proceso electoral.



En su nuevo rol, Rodríguez Barrantes será el encargado de la coordinación integral de los equipos, el funcionamiento operativo diario y la alineación del mensaje en todos los frentes de campaña.



El candidato Álvaro Ramos señaló que la ampliación del equipo permitirá avanzar con mayor orden y eficiencia.

“César Rodríguez Barrantes asegurará la coordinación y el alto desempeño de todos los equipos; Álvaro Ramírez consolidará alianzas con sectores. Nuestro proyecto se expande y se fortalece”, afirmó Ramos.

El PLN destacó que los ajustes no alteran la propuesta de gobierno ni la estructura organizativa del partido, sino que buscan optimizar el desempeño general del movimiento político.

