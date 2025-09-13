Álvaro Ramírez encabezará papeleta a diputados del PLN por San José

El economista Álvaro Ramírez encabezará la papeleta de diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para la provincia de San José.



Así lo decidió este sábado una amplia mayoría de la asamblea nacional verdiblanca, que precisamente hoy está reunida para definir todas las fórmulas a diputado de la elección de febrero próximo.



Ramírez, actual jefe de campaña de Álvaro Ramos, había sido también candidato a la vicepresidencia de José María Figueres en las pasadas elecciones.



Junto a él, también se definió hoy que Janice Sandí, actual presidenta de la Unión Médica Nacional, será el primer lugar por la provincia de Cartago.



El cooperativista Rónald Campos encabezará la papeleta de Guanacaste, mientras que la vicealcaldesa de San Carlos, Diana Murillo, será primer lugar en Alajuela.

En Puntarenas la elegida fue Norjelens Lobo, mientras que resta por definir el encabezamiento de Limón.

La asamblea inició a las 10 a. m. con el anuncio de Ramos de que Karen Segura y Xinia Chaves lo acompañarán como vicepresidentas en su fórmula presidencial.