Aguirre sobre reforma al Poder Judicial: "Hemos estado siempre abiertos a la discusión"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aseguró que desde esa institución siempre ha habido apertura para debatir sobre una eventual reforma.

Durante una entrevista con Teletica.com, el magistrado ratificó su posición sobre eventuales cambios que la presidenta de la República, Laura Fernández, comunicará el próximo lunes, en el que será el primer cara a cara entre ambos.

"Quiero decirle que hemos escuchado con atención el discurso de doña Laura, en el sentido de que hay que hacer una revisión profunda del Poder Judicial. "No conozco todavía en detalle los proyectos a los que se va a echar mano para esta revisión profunda, pero quiero adelantarle en términos generales que nosotros, en el Poder Judicial, hemos estado siempre abiertos a la discusión, al diálogo para cualquier proyecto de modificación, pero con una condición: que estas modificaciones tiendan a fortalecer al Poder Judicial y, en esencia, tiendan a fortalecer la independencia judicial, que es la base esencial del sistema democrático", indicó el alto juez.

Si bien Fernández todavía no ha ahondado en detalles sobre los cambios que pretende impulsar, sí incluyó en su convocatoria a las sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para restringir la reelección de los magistrados de la Corte Suprema.

La iniciativa es la que se tramita bajo el expediente 24.620, que propone permitir solo un segundo periodo de seis años (dos menos que el primero), al tiempo que plantea endurecer los requisitos para ocupar un cargo de ese tipo, al aumentar la experiencia mínima y los años de domicilio en el país.

Si bien Aguirre expresó su anuencia a discutir ese tipo de iniciativas, lo cierto es que, a tres días antes del encuentro en Casa Presidencial, el presidente de la Corte no tiene claro cuáles serán los temas que se discutirán.

"Vamos a esta sesión porque somos conscientes de que el país, Costa Rica, está viviendo una situación muy grave con el crimen organizado. Doña Laura ha señalado en sus discursos que este tema de la inseguridad es un tema primordial y nosotros coincidimos con ella. Y como Poder Judicial comprometido con la contención del crimen organizado, vamos a esta convocatoria con la ilusión, con la convicción de que salgan de ahí acciones concretas que sirvan para hacer esa contención más eficaz, ya sea a través de acciones conjuntas o a través de formulaciones de proyectos legislativos que de alguna manera vengan a fortalecer el sistema de administración de justicia", señaló, Aguirre.

Lo que también sabe el alto juez es lo que se propone llevar a la mesa. Puntualmente, una "reforma profunda" al Código Procesal Penal y una modificación a la prisión preventiva. Pero esas iniciativas son, básicamente, las mismas que desde hace algún tiempo han estado en discusión en el Congreso.

En cuanto a la primera de las propuestas, el magistrado resumió que el objetivo es modificar el proceso penal para que este sea más ágil y facilite la aplicación de las normas de fondo —como lo sería el Código Penal— en respeto de las garantías de las partes.

Puntualmente, mencionó que cree necesario hacer una revisión de las etapas del proceso, limitar el "exceso de recursos" que se plantean reiteradamente, así como mejorar el manejo de audiencias y de las agendas de los intervinientes.

Aguirre fue enfático en que ese análisis debe ser reposado y enfatizó que ello no podrá hacerse "en una semana, ni en 15 días, ni en un mes, ni en tres meses".

"En esto de la prisión preventiva hemos sido bastante insistentes en el pasado y seguiremos siéndolo. Con frecuencia yo digo que de mala fe se critica a los jueces que ponen en libertad a las personas que la Fiscalía u otras autoridades les presentan, diciendo que son blandengues. En realidad, no se trata necesariamente de eso. Yo no voy a descartar casos en que pueda decir uno que el juez fue muy blando. No. "Pero en términos generales no se puede hacer esta crítica porque el sistema de la prisión preventiva, lo hemos dicho, no es político, es una cuestión jurídica y los jueces deben valorar en cada caso conforme al sistema que está establecido en el Código Procesal Penal actual", subrayó el alto juez.

El presidente de la Corte señaló que el sistema en cuestión puede ser revisado y recordó que ello es una potestad de los diputados. En línea con lo anterior, el magistrado rechazó que se haya obstaculizado alguna de las dos iniciativas que se discutieron en el periodo constitucional anterior y recalcó que lo que pasó fue únicamente que se hicieron planteamientos para que estos proyectos se ajusten a instrumentos internacionales de derechos humanos.

Aguirre fue enfático en que el Poder Judicial no es un órgano dedicado a la producción de leyes, sino un ente técnico, que emite opiniones desde el punto de vista jurídico, por lo que resaltó que no es parte de sus funciones hacer recomendaciones de carácter político.



Muchos critican a los jueces por otorgar libertades, tachándolos de flojos. Sin embargo, la realidad jurídica detrás de estas decisiones es mucho más compleja y se basa en el estricto apego a la ley.







La prisión preventiva no es una medida arbitraria ni política. Los jueces deben evaluar cada caso de forma individual, aplicando las normas establecidas en el Código Procesal Penal.



Su labor es determinar si la detención es la medida cautelar más adecuada o si existen alternativas menos restrictivas para garantizar el proceso. Un análisis en profundidad de la justicia penal.



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