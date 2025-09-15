ADN elige a candidatos a diputados que compartirán papeleta con el PAC

​Agenda Democrática Nacional (ADN) eligió, este fin de semana, a las personas que aspirarán a una diputación en febrero de 2026.

Los nombres escogidos compartirán papeleta con el Partido Acción Ciudadana (PAC), en la Coalición Agenda Ciudadana, encabezada por la ex primera dama de la República, Claudia Dobles.

Dobles, precisamente, estuvo presente en la Asamblea Nacional y destacó el proceso de “renovación y liderazgo”.

“Las personas candidatas a diputadas de ADN reflejan la diversidad y la energía que necesita nuestro país. Representan la juventud, el compromiso ambiental, el valor de la cultura y la vocación de servicio a sus sectores y a sus comunidades. Estoy convencida de que con su liderazgo, construiremos un proyecto responsable, que coloque a las personas en el centro, y que transforme Costa Rica”, dijo la aspirante presidencial.



Un acuerdo previo entre ambas agrupaciones que forman la coalición permitió definir que ADN encabezará la papeleta de Cartago: en ese primer lugar fue designada Joselyn Sánchez Soto.

En el segundo lugar de Alajuela, destaca la presencia de la actriz Alejandra Portillo, reconocida por su papel de Azucena en La Pensión. La tercera posición por San José, por su parte, la ocupará Rebeca Linox Chacón.

Puede repasar el nombre de todos los candidatos, sus provincias y ubicaciones en la siguiente tabla.

“Desde ADN nos sentimos orgullosos de presentar nuestras candidaturas legislativas electas democráticamente. Estas personas comparten la visión de futuro que lidera Claudia Dobles, un país seguro y con oportunidades para todos y todas”, indicó el presidente de ADN, Omar Jiménez.



La papeleta de la coalición quedará completa una vez que el PAC realice su Asamblea Nacional, programada para la segunda quincena de septiembre.