Abril Gordienko no viajará a Crucitas tras sufrir fractura en pie

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, confirmó este lunes que no viajará a Crucitas junto a la presidenta Laura Fernández y otro grupo de legisladores.

Mediante un pronunciamiento a los medios, Gordienko informó que este fin de semana sufrió una fractura en su pie izquierdo que le impedirá estar el viernes en Cutris de San Carlos junto a la delegación.

“La situación en Crucitas sin duda es grave y merece toda nuestra atención, por eso tenía mucho interés en acompañar a la presidenta y a los colegas diputados y diputadas a la gira de este viernes.

“Desafortunadamente, sufrí un percance el fin de semana que me generó una pequeña fractura en el pie izquierdo, lo cual, pues, me hace imposible ir a hacer esa visita de campo tan importante”, aseveró.







La diputada compartió además un dictamen médico en el que se confirma una “fractura incompleta” en su segundo metatarsiano (hueso del dedo) del pie izquierdo, de manera que se recomienda reposo por dos semanas.

Gordienko ya había expresado, el jueves de la semana anterior, dudas sobre su asistencia a esa gira, pues aseguró que tenía una lesión en la espalda.





Hasta ahora, además del oficialismo, Liberación Nacional ha confirmado la presencia de cuatro de sus diputados en el sitio, mientras que el Frente Amplio enviará dos legisladores.





Claudia Dobles, por su parte, puso como condición que dos asesores la acompañaran al lugar para asistir.