Abril Gordienko no viajará a Crucitas tras sufrir fractura en pie
Desde el jueves de la semana anterior, la diputada del PUSC ya había expresado dudas de asistir a la gira organizada por la presidenta Laura Fernández.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, confirmó este lunes que no viajará a Crucitas junto a la presidenta Laura Fernández y otro grupo de legisladores.
Mediante un pronunciamiento a los medios, Gordienko informó que este fin de semana sufrió una fractura en su pie izquierdo que le impedirá estar el viernes en Cutris de San Carlos junto a la delegación.
“La situación en Crucitas sin duda es grave y merece toda nuestra atención, por eso tenía mucho interés en acompañar a la presidenta y a los colegas diputados y diputadas a la gira de este viernes.
“Desafortunadamente, sufrí un percance el fin de semana que me generó una pequeña fractura en el pie izquierdo, lo cual, pues, me hace imposible ir a hacer esa visita de campo tan importante”, aseveró.
La diputada compartió además un dictamen médico en el que se confirma una “fractura incompleta” en su segundo metatarsiano (hueso del dedo) del pie izquierdo, de manera que se recomienda reposo por dos semanas.
La intención del Gobierno de Laura Fernández era que los 57 diputados la acompañaran para ver, en primera persona, la dimensión de la crisis social, económica y ambiental que la minería ilegal de oro ha provocado en la zona.