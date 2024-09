Abogado de Luis Amador ve “muy complicado” que exministro comparezca el lunes ante diputados

El abogado de Luis Amador, Gerardo Huertas, aseguró que es “muy complicado” que el exministro de Transportes comparezca el próximo lunes ante la Comisión de Infraestructura.



Ese día, el órgano citó al ingeniero para una doble sesión: primero, en la mañana, para hablar sobre el permiso en precario que se le otorgó a la alemana Dekra para realizar la inspección técnica vehicular en Costa Rica; por la tarde, se debe referir a la adjudicación de MECO para los trabajos de reparación en la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós.

Ambas reuniones se pactaron a raíz del regreso de Amador al país, quien este jueves rindió declaración indagatoria ante la Fiscalía por los casos penales que se siguen en su contra.

“Nuestro interés principal era la declaración aquí, en el ámbito judicial, que es donde sí se están valorando todas las pruebas.

“Todavía no tengo claro lo de la Asamblea, pero sí para el lunes sería muy complicado de manera presencial, como le repito ofrecimos de manera virtual y el reglamento legislativo lo permite, ya quedará en la Asamblea si se lo permiten así, pero sí dejar claro que él tiene toda la anuencia de estar presente, pero tiene esa dificultad”, aseguró Huertas.

Esa dificultad es que, según el abogado, Amador tiene previsto regresar a Canadá esta misma semana, país en el que ejerce como profesor universitario.

“Él tiene que regresar a sus obligaciones laborales y entonces no estamos claros en el día. Inclusive le habíamos pedido a la Asamblea que nos moviera para hoy noche en la Asamblea, porque don Luis está totalmente anuente y disponible para esos efectos, pero al parecer no nos dieron respuesta, no ha quedado claro”, finalizó.

La comisión ha insistido en que las audiencias de imputados tienen que ser de manera presencial para promover la transparencia ante la ciudadanía.