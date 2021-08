Abogado de Conavi acusa a Rodolfo Méndez de evitar despido de funcionaria por conflicto de intereses

Verny Jiménez, exasesor jurídico de Rodolfo Méndez Mata y asesor en la gerencia de Conservación Vial del Conavi, acusó este jueves al ministro de dejar de hacer sus labores por conflicto de intereses.



Puntualmente, el abogado recordó cuando en 2019 un informe de auditoría recomendó despedir a una alta funcionaria del MOPT por no pagar su póliza de caución, que precisamente protege al Estado por errores o problemas de manejo de fondos públicos por parte de funcionarios.

“Yo me metí en el tema y cuando se lo presenté a don Rodolfo me dijo ‘Ay huevón, qué vamos a hacer, si yo tampoco he pagado la póliza, a mí se me venció en mayo’, entonces el señor ministro dejó de hacer sus funciones y en vez de pasarlo a sus viceministros para ejecutar nada más no firmó el despido”, aseguró Jiménez.