A dos meses de las elecciones, Laura Fernández sigue arriba con amplia ventaja

A dos meses de las elecciones en Costa Rica, la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, sigue arriba con amplia ventaja.



Así lo dio a conocer la segunda encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) publicada por Semanario Universidad, este miércoles.



De acuerdo con el estudio de opinión basado en 1.759 encuestas realizadas por teléfono entre el 19 y 26 de noviembre de 2025; Fernández alcanza el 30,0% de la intención de voto; Álvaro Ramos (PLN) un 8,0%; Ariel Robles (FA) un 5,0%; Claudia Dobles (CAC) un 4,0%; y Natalia Díaz (UP) un 1,0%.



Además, la encuesta señala que un 45,0% de las personas están indecisas, mientras que un 2,0% manifestó que anulará su voto. El estudio tiene un margen de error de 2,3 puntos porcentuales.

Encuesta CIEP-UCR / Tomado del Semanario Universidad

Otro dato que resalta es la del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN),

Álvaro Ramos

, que, de acuerdo con los encuestados, es la opción presidencial que

enfrenta mayor rechazo

en el electorado, incluso en el grupo que se declara todavía indeciso. El 25,7% respondió que jamás daría su apoyo a él (Álvaro Ramos), seguido de la oficialista Laura Fernández (9,6%), Claudia Dobles (6%) y Ariel Robles, (4,8%).









La anterior encuesta del CIEP-UCR, publicada el pasado 22 de octubre, mostraba a Laura Fernández con una intención de voto del 25%; a Álvaro Ramos con un 7%; mientras que a Claudia Dobles con un 3%. Para ese entonces los indecisos le sacan más del doble a la aspirante oficialista, con el 55% de los consultados.



