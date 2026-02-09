54% de personas que retiró ROP en 2020 lo gastó en menos de un año

El 54% de las personas que retiró los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP) en 2020, gastó el dinero en menos de un año.

El dato, recogido por la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), fue incluido por el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa en el informe técnico del expediente 24.955, una de las cuatro propuestas que actualmente defiende la devolución de esos recursos a los cotizantes.

El informe añade que el 85% de quienes aprovecharon la modificación legal aprobada durante la pandemia del COVID-19 para el retiro de esos fondos en un solo tracto, lo gastó en menos de tres años.

La SUPEN también registró, mediante una encuesta nacional, que la mayoría de los beneficiarios de la reforma utilizó los recursos del ROP para realizar mejoras en sus viviendas, gastos ordinarios, pago de deudas y gastos médicos, entre otros.

Con esos datos, Servicios Técnicos advirtió a los diputados que la devolución de esos dineros podría dejar sin recursos a las personas en menos de tres años, sin contar los efectos que tendría en las operadoras de pensiones y el resto de los cotizantes.

“Según lo indicado por la SUPEN, el retiro total de estos recursos, además de la desprotección para la vejez al no disponer de recursos para financiarla, tienen efectos sobre el sistema financiero costarricense y sobre el Sistema Nacional de Pensiones”, resaltó Servicios Técnicos.

El expediente 24.955, impulsado por Gilberth Jiménez, es parte de la discusión que se lleva adelante en una mesa de trabajo multisectorial que pretende arrojar un texto de consenso para discutir, y eventualmente votar, en el Plenario Legislativo.

