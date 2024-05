Kenneth Tencio viajará este fin de semana a su primer gran reto de cara a París 2024

El ciclista costarricense de BMX Freestyle, Kenneth Tencio viajará este fin de semana a Shanghái, China en la primera parada para buscar su boleto a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tencio, quien ya tuvo una destaca participación en Tokio 2020, buscará hacer un gran puntaje para intentar ganar uno de los seis boletos a las máximas justas deportivas. En el evento únicamente estarán 12 atletas.

“La clasificación ni ha empezado, todos los eventos que tuve atrás eran para clasificar a esta serie olímpica y ahí es donde se hace el selectivo de los seis mejores atletas y se juntan a los seis que están preclasificados por el Mundial, es la primera vez que se hace este formato y soy uno de los 12 países que buscaremos la clasificación”, explicó el pedalista.

El tico reconoce que la competencia será bastante dura y deberá mostrar lo mejor de sí para sacar ventaja en la disputa por el boleto.

Además, tomó como un impulso su caída sufrida en Tokio, Japón unos meses atrás y que no le permitieron terminar ese evento.

“La caída que tuve hace pocos meses me ayudó mucho a focalizar un poco más en lo que tenía que concentrarme y muchas veces cuando he tenido una caída me ha ayudado para ver en qué puedo concentrarme y así me siento.

“Me siento en las mejores condiciones para competir y así me siento en este momento bien física y mentalmente y si hay un montón donde puedo sacar un buen resultado es ahora y así me siento en este momento”, indicó bastante efusivo.

Tencio saldrá este domingo rumbo a Shanghái, pero las pruebas iniciarán hasta el próximo jueves.

Tras su participación por tierras chinas, luego vendrá el otro clasificatorio que se realizará en el mes de junio en Budapest, Hungría.

Los seis mejores ciclistas con mayor puntaje en la sumatoria de estas dos pruebas estarán clasificados a París 2024.

Su parque, una ventaja.

A diferencia de lo que fue la preparación para Tokio 2020, Tencio cuenta ahora con su propio parque de rampas llamado 10cio Park lo que le ha permitido no solo pulir sus trucos, sino invitar a muchos de los rivales que tendrá en ese camino olímpico.

Esto le ha permitido conocer a fondo a sus rivales y ver los detalles de cada uno para así salir a buscar el boleto.

“Ya hay una planificación, pero diay hay que tener que ir variando según lo que vaya sucediendo. Después de la caída tuve que bajar un montón de cargas y luego subirlas, pero todo eso nos ayudó mucho a forjar todo como me siento en este momento.

“Muchos de los rivales vinieron hace poco a prepararse a mí parque y eso me ayudó mucho para estar más pendiente de lo que estaban haciendo y ajustar mis entrenamientos con base a lo que veía pese a que cada uno tiene su estilo uno siempre aprovecha eso para mejorar su nivel”, manifestó.

Además, asegura que, pese a no contar con algún truco bajo la manga, se ha encargado de pulir mucho la técnica y explotar mucho las respectivas rampas.

“Lo que he notado es que al ser un deporte mucho visual, lo más importante es que sea muy visual, muy limpio en técnica, a pesar de que no tenga un truco sorpresa, estoy tratando de hacerlo en rampas diferentes, que eso ayuda mucho a tener diferentes puntajes y sumar más”, concluyó.

El tico buscará clasificar a sus segundos Juegos Olímpicos consecutivos en una disciplina que recién debutó hace cuatro años en las justas de Tokio 2020.