Cuando los roles cambian: hijos que ahora cuidan a sus padres mayores

¿Cómo cambia la vida cuando nuestros padres llegan a la adultez mayor?

En la mayoría de los casos, los hijos asumen un nuevo papel: el de cuidadores.

Esto implica ajustes emocionales, económicos y familiares, pero también abre espacio para la ternura, la paciencia y el aprendizaje (ver video adjunto).



