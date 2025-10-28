EN VIVO
Cuando los roles cambian: hijos que ahora cuidan a sus padres mayores

Esto implica ajustes emocionales, económicos y familiares, pero también abre espacio para la ternura, la paciencia y el aprendizaje.

Por Teletica.com Redacción 28 de octubre de 2025, 10:00 AM

¿Cómo cambia la vida cuando nuestros padres llegan a la adultez mayor?

En la mayoría de los casos, los hijos asumen un nuevo papel: el de cuidadores. 

