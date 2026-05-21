¿Viaja en bus? Estos son los derechos que puede exigir
Atrasos, maltrato e incumplimientos figuran entre las principales quejas de los usuarios.
Miles de personas utilizan el transporte público cada día. Sin embargo, muchas desconocen los derechos que tienen como usuarios ante retrasos, maltrato o incumplimientos en el servicio.
Datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ubican los atrasos, fallas en la comunicación y deficiencias en la atención entre las principales quejas (ver video adjunto).
Reportes del Consejo de Transporte Público (CTP) también registran denuncias por incumplimiento de horarios, negación del servicio, maltrato y problemas en rutas.
Las personas usuarias pueden presentar reclamos ante Aresep o el CTP, según el tipo de situación. En esta entrevista explicamos cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.
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