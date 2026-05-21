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¿Viaja en bus? Estos son los derechos que puede exigir

Atrasos, maltrato e incumplimientos figuran entre las principales quejas de los usuarios.

Por Teletica.com Redacción 21 de mayo de 2026, 8:50 AM

Miles de personas utilizan el transporte público cada día. Sin embargo, muchas desconocen los derechos que tienen como usuarios ante retrasos, maltrato o incumplimientos en el servicio.

Datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) ubican los atrasos, fallas en la comunicación y deficiencias en la atención entre las principales quejas (ver video adjunto).

Reportes del Consejo de Transporte Público (CTP) también registran denuncias por incumplimiento de horarios, negación del servicio, maltrato y problemas en rutas.

Las personas usuarias pueden presentar reclamos ante Aresep o el CTP, según el tipo de situación. En esta entrevista explicamos cuáles son sus derechos y cómo ejercerlos.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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