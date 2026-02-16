Ver con el alma: el ejemplo de superación de Jose Pablo

Hay personas que ven el mundo con los ojos y otras que lo sienten con el corazón. Hoy usted conocerá la historia de superación de Jose Pablo Jara Chacón, un joven que nació con retinosis pigmentaria, una enfermedad ocular degenerativa que provoca la pérdida progresiva de la visión.

Lejos de rendirse ante el diagnóstico, ha transformado cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Su camino no ha estado exento de retos, pero su determinación lo ha llevado a descubrir en el arte una forma de expresión, libertad y fortaleza (ver video adjunto).

Más que una historia sobre discapacidad visual, este es un testimonio de resiliencia, talento y valentía. Una inspiración para quienes enfrentan barreras y deciden convertirlas en impulso para salir adelante.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

