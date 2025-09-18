¿Va a pedir un préstamo? Aprenda a elegir bien y evite dolores de cabeza

Pedir un crédito no tiene por qué ser sinónimo de angustia. La clave está en informarse y comparar. No todos los préstamos son iguales: un crédito para vivienda no se maneja igual que uno personal, y mucho depende de la tasa de interés y del plazo que se negocie.



El asesor financiero Kevin Aguilar explica cómo calcular una cuota manejable, qué aspectos evaluar antes de firmar y cómo evitar caer en mensualidades abusivas que comprometan su estabilidad económica.



Una guía práctica para tomar decisiones financieras con criterio y tranquilidad (vea la información en el video adjunto).



