¿Va a comprar un lote? Claves que debe revisar antes de invertir

Adquirir un lote puede representar el inicio de un proyecto de vivienda, pero también implica riesgos si no se revisan aspectos fundamentales antes de concretar la compra.

Expertos en bienes raíces y asesoría legal señalan que muchos problemas surgen por falta de información o decisiones apresuradas (ver video adjunto).

Antes de invertir, es importante:

​Verificar la titularidad en el Registro Nacional.

Confirmar el uso de suelo permitido.

Revisar el acceso a servicios básicos como agua y electricidad.

Comprobar que el terreno no tenga deudas ni gravámenes.

Analizar la ubicación, accesos y desarrollo de la zona.

Estos elementos permiten reducir riesgos y tomar decisiones informadas. En una entrevista del programa Buen Día se amplían las recomendaciones para quienes planean adquirir un terreno.





Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.