“Una hora para pasar un peaje”: las presas que ya no dan risa

Aunque el humor nos caracteriza, las presas en Costa Rica ya son cosa seria. Abrimos este segmento de Buen Día con una parodia del creador de contenido, Andrés Cordero, quien retrata con ingenio el caos vial que vivimos a diario.

Sin embargo, la realidad es preocupante: según el estudio Movilidad Urbana 2024, uno de cada cuatro trabajadores tarda más de dos horas en llegar a su empleo. Escuchamos también las vivencias de nuestros televidentes, quienes comparten cómo las presas impactan su tiempo, su salud y su calidad de vida (ver video adjunto).



