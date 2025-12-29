Turismo local: destinos para vacacionar rodeado de naturaleza y sabor tico

Costa Rica continúa consolidándose como uno de los destinos favoritos para viajeros de todo el mundo, y usted tiene el privilegio de vivir en este paraíso natural.

En Buen Día, la experta en viajes Karol Céspedes comparte recomendaciones de lugares ideales para vacacionar, rodeados de naturaleza, con animalitos de granja y una oferta gastronómica auténticamente costarricense. Opciones perfectas para desconectarse, descansar y redescubrir el país durante estas vacaciones.



