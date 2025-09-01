Turismo accesible en Costa Rica: cuando la inclusión abre camino en las playas

Ver sonrisas genuinas en la playa, en el río o en la montaña es posible cuando la inclusión deja de ser una promesa y se convierte en realidad (ver video adjunto en la portada).

Esto lo tiene muy claro Stephanie Sheehy, fundadora de la Red Costarricense de Turismo Accesible, quien ha dedicado su vida a abrir caminos para las personas con discapacidad.

Este lunes nos acompañó en Buen Día, junto a José Pablo Rojas, embajador de esta organización y ejemplo vivo de lo que significa romper barreras. Una conversación inspiradora sobre un proyecto que transforma vidas, y que demuestra que el turismo accesible no es una opción, sino un derecho.

