Trucos virales bajo la lupa: ¿realmente funcionan?

En la sección ¿Funcionan o son puro cuento?, el equipo de Buen Día pone a prueba los trucos más virales que circulan en redes sociales.

Desde métodos caseros hasta soluciones sorprendentes para el día a día, todo será evaluado con sentido crítico y buen humor.



¿Será que todo lo que vemos en Internet funciona en la vida real? Usted podrá juzgar por sí mismo.



