Trucos virales bajo la lupa: ¿realmente funcionan?

Desde métodos caseros hasta soluciones sorprendentes, el equipo de ‘Buen Día’ evalúa cada truco con sentido crítico y buen humor.

Por Teletica.com Redacción 9 de octubre de 2025, 9:10 AM

En la sección ¿Funcionan o son puro cuento?, el equipo de Buen Día pone a prueba los trucos más virales que circulan en redes sociales

Desde métodos caseros hasta soluciones sorprendentes para el día a día, todo será evaluado con sentido crítico y buen humor.

¿Será que todo lo que vemos en Internet funciona en la vida real? Usted podrá juzgar por sí mismo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

