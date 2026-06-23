Todos tenemos un talento: así puede encontrar el suyo

Muchas personas tienen habilidades que pasan desapercibidas porque forman parte de su rutina diaria. Reconocer esos talentos puede ayudar a encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.

Algunas fortalezas pueden convertirse en proyectos, pasatiempos productivos o incluso fuentes adicionales de ingresos. El primer paso es identificar aquello que una persona realiza con facilidad y disfruta hacer.

En Buen Día conversamos sobre estrategias para descubrir esas capacidades y desarrollar herramientas que permitan potenciarlas.

Conozca más sobre este tema en el video adjunto.

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