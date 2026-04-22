¿Título universitario o certificación técnica? Esto es lo que debe considerar antes de decidir

Cada año, más de 75 mil personas se capacitan en los programas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), una cifra que refleja el creciente interés de la población por fortalecer sus habilidades técnicas y acceder a mejores oportunidades laborales en el país.

La elección entre una certificación técnica y una carrera universitaria constituye una decisión que debe tomarse con detenimiento, ya que depende de factores como los objetivos personales, el tiempo disponible y la proyección profesional que cada persona desee alcanzar (ver video adjunto en la portada).

Especialistas en empleabilidad recomiendan analizar con detalle la demanda del mercado laboral, la experiencia previa con la que se cuenta y el proyecto de vida antes de optar por una u otra modalidad educativa. Hoy, en Buen Día, abordamos este tema con el propósito de orientar a quienes se encuentran en la etapa de definir su futuro académico y profesional.