Testamento en vida: pasos clave para asegurar el futuro de su familia

Planificar el futuro no solo implica ahorrar o invertir. También significa pensar con claridad cómo desea que se distribuyan sus bienes cuando usted ya no esté.

En Costa Rica, si una persona fallece sin haber otorgado testamento, la ley establece la forma en que se repartirán los bienes entre los herederos, sin considerar necesariamente los deseos particulares del fallecido. Esto puede generar procesos más largos y, en algunos casos, conflictos familiares.

En Buen Día de Teletica nos acompaña el abogado Pedro Beirute, quien detalla los pasos para elaborar un testamento correctamente, cuáles son los requisitos legales y por qué este documento puede convertirse en un acto de responsabilidad y tranquilidad para su familia.

