Tesoros olvidados: los edificios abandonados que cuentan la historia de Costa Rica

Antiguos hospitales, iglesias y edificios históricos abandonados están despertando el interés del público gracias al trabajo de un creador costarricense apasionado por rescatar la memoria arquitectónica del país.

Estos espacios no solo llaman la atención por su estética, sino por las historias que conservan: antiguas rutas religiosas, centros médicos que marcaron época y construcciones que reflejan etapas importantes del desarrollo nacional.

Entre los lugares que más curiosidad generan destacan: antiguos hospitales, iglesias, casas patrimoniales, entre otras (ver video adjunto en la portada).

Especialistas en patrimonio recuerdan que documentar estos espacios ayuda a preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad cultural costarricense.

En el video adjunto puede disfrutar imágenes sorprendentes y conocer las historias que esconden estos lugares poco conocidos del país.



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