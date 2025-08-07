Terremotos históricos y las lecciones que no se deben olvidar

Más allá de la magnitud de un terremoto, los desastres naturales nos enfrentan a una realidad que no podemos ignorar: nuestra vulnerabilidad.

En esta edición de Buen Día, conversamos con el doctor Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori). Él nos ayuda a comprender qué enseñanzas nos han dejado los terremotos más devastadores de la historia y cómo podemos estar mejor preparados como sociedad (ver video adjunto en la portada).

La prevención, la educación y el conocimiento pueden marcar la diferencia entre la tragedia y la protección de vidas humanas. Desde planes de evacuación hasta construcciones seguras, estas herramientas son fundamentales.

