¿Sus amistades le drenan la energía? Estas son tres señales de alerta

Las relaciones significativas aportan años de vida, pero cuando una amistad deja de ser saludable, su bienestar emocional puede verse comprometido.

En Buen Día, el psicólogo Walter Salazar ayuda a identificar los comportamientos que delatan una amistad tóxica (ver video adjunto en la portada).

Si siente que la otra persona monopoliza la conversación, le genera agotamiento o le hace dudar de su propio valor, es momento de reflexionar. Aprenda cómo gestionar estas situaciones sin perder su paz mental.

