¿Su pensión será suficiente? Los errores más comunes al planificar la jubilación

Costa Rica enfrenta un cambio demográfico acelerado: la población adulta mayor crecerá de forma significativa en las próximas dos décadas. Este escenario plantea un reto importante para quienes se acercan a la jubilación y deben prepararse financieramente para esa etapa de la vida.

El problema es que muchas personas descubren demasiado tarde que la pensión no alcanza para cubrir el mismo nivel de ingresos que tenían durante su vida laboral. Esta realidad obliga a replantear gastos, hábitos y, en algunos casos, el estilo de vida completo.

En Buen Día, conversamos con el economista y coach en finanzas personales Leiner Vargas Alfaro, quien analiza los errores financieros más comunes que pueden afectar su pensión futura y ofrece recomendaciones para evitarlos a tiempo (ver video adjunto en la portada).



