¿Su mascota tiene problemas neurológicos? Esto es lo que debe saber
Un veterinario explica las señales de alerta, las causas más frecuentes y la importancia de un diagnóstico oportuno.
¿Sabía usted qué perros y gatos también pueden padecer enfermedades neurológicas? Estas afecciones pueden comprometer seriamente su movilidad, equilibrio y calidad de vida, generando preocupación en las familias que conviven con ellos.
La buena noticia es que un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado pueden mejorar significativamente el pronóstico y el bienestar del paciente (ver video adjunto).
En Buen Día, el médico veterinario Roy MacGregor le ayudará a comprender mejor estas enfermedades, sus señales de alerta y las opciones de tratamiento disponibles.
