¿Sin luz, agua o bus a tiempo? Conozca sus derechos como usuario

Cortes de electricidad sin previo aviso, suspensiones de agua injustificadas o buses que no cumplen sus horarios son situaciones que muchos costarricenses enfrentan a diario. Ante estas molestias, surge una pregunta clave: ¿qué derechos tienen los usuarios y cómo pueden ejercerlos?

En conversación con Buen Día, el abogado Esteban Alfaro, especialista en Derecho Administrativo y Constitucional, explica las obligaciones que deben cumplir las instituciones públicas y las empresas proveedoras. Además, ofrece orientación sobre cómo presentar reclamos o denuncias cuando se vulneran los derechos del consumidor (ver video adjunto).

Una entrevista fundamental para ejercer la ciudadanía de manera informada y exigir un mejor servicio.

