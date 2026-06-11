Sigilosos y fascinantes: conozca a los felinos silvestres de Costa Rica

Costa Rica alberga varias especies de felinos silvestres. Estos animales cumplen funciones esenciales para el equilibrio de los ecosistemas.

Entre las especies presentes en el país destacan el jaguar, el puma, el manigordo, el caucel, el yaguarundí y la oncilla o tigrillo.

Las cámaras trampa instaladas en áreas protegidas han permitido registrar sus desplazamientos, hábitos y comportamientos.

La conservación de los bosques y de los corredores biológicos resulta fundamental para la supervivencia de estas especies. La pérdida de hábitat y los conflictos con actividades humanas representan algunas de sus principales amenazas.

En la entrevista adjunta mostramos datos y curiosidades sobre estos habitantes de los ecosistemas costarricenses.

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