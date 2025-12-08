Siete décadas cuidando con el corazón: el legado solidario del hogar Santiago Crespo

En este diciembre, bajo el lema “Volvamos a soñar”, destacamos historias que inspiran y recuerdan la importancia de tender la mano a quienes más lo necesitan. Una de ellas nace en Alajuela, donde la Asociación de Ancianos Santiago Crespo Calvo ha sido, durante 70 años, refugio y familia para cientos de adultos mayores.



Actualmente, brindan atención a 207 residentes, muchos de ellos en abandono o riesgo social. Sin embargo, llegan con una ilusión intacta: recibir amor (ver video adjunto).

En Buen Día nos acompañaron José Ángel García, quien vive en el hogar desde hace dos años; Anita Picado, administradora; y Humberto Vindas, presidente de la asociación. Ellos nos compartieron cómo sostienen esta misión que solo es posible gracias a personas de buen corazón y al compromiso de una comunidad que no renuncia a la solidaridad.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.