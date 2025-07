Sergio Espinoza, el caminante que inspira vidas

Don Sergio Espinoza, alajuelense de pura cepa, ha hecho de un acto cotidiano —caminar— un verdadero acto de amor profundo por la vida. A punto de cumplir 80 años, no celebrará con una gran fiesta ni con discursos en un salón elegante. Lo hará como siempre ha vivido: con mochila al hombro, paso firme y alma abierta al camino.



Su vida es una travesía ejemplar. Fue boy scout, voluntario de la Cruz Roja, presentador de televisión, escritor de relatos y, sobre todo, un caminante incansable. Uno de esos seres humanos que dejan huella con cada paso, no solo en los senderos que ha recorrido, sino también en los corazones de quienes lo conocen (ver video adjunto).



Este año, su aniversario no pasará desapercibido. Amigos, conocidos y admiradores se unirán para rendirle un homenaje muy merecido.



