Ser fiador: riesgos y responsabilidades que debe conocer

Aceptar ser fiador suele interpretarse como una muestra de apoyo hacia un familiar o amigo. Sin embargo, esta decisión implica obligaciones legales y financieras importantes.

Al firmar como fiador, una persona asume el compromiso de responder por la deuda en caso de incumplimiento por parte del titular.

La entidad financiera puede exigir el pago de cuotas pendientes, intereses y otros cargos establecidos en el contrato.

Este compromiso también puede influir en la capacidad de endeudamiento y en el historial crediticio del fiador.

Los especialistas recomiendan analizar cuidadosamente las condiciones del acuerdo antes de asumir esta responsabilidad.

En esta entrevista repasamos los principales riesgos, las obligaciones legales y las alternativas para apoyar a un ser querido sin comprometer la estabilidad económica.

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