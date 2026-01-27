EN VIVO
¿Se puede ahorrar con deudas? Claves para crear un fondo de emergencia

Un experto explica cómo priorizar y equilibrar ambas metas financieras.

Por Teletica.com Redacción 27 de enero de 2026, 9:16 AM

Tener un fondo de emergencia puede marcar la diferencia cuando aparece un gasto inesperado. Se trata de un ahorro reservado exclusivamente para enfrentar situaciones como emergencias médicas, reparaciones urgentes o incluso la pérdida del trabajo.

Pero surge una duda común: ¿se puede crear este fondo aun cuando existen deudas? (ver video adjunto).

En Buen Día, el experto en finanzas Jorge Solís explica cómo encontrar un equilibrio entre el pago de obligaciones y la construcción de un respaldo económico que le brinde tranquilidad y estabilidad ante cualquier imprevisto.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

