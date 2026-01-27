Estilo de Vida
¿Se puede ahorrar con deudas? Claves para crear un fondo de emergencia
Un experto explica cómo priorizar y equilibrar ambas metas financieras.
Tener un fondo de emergencia puede marcar la diferencia cuando aparece un gasto inesperado. Se trata de un ahorro reservado exclusivamente para enfrentar situaciones como emergencias médicas, reparaciones urgentes o incluso la pérdida del trabajo.
Pero surge una duda común: ¿se puede crear este fondo aun cuando existen deudas? (ver video adjunto).
En Buen Día, el experto en finanzas Jorge Solís explica cómo encontrar un equilibrio entre el pago de obligaciones y la construcción de un respaldo económico que le brinde tranquilidad y estabilidad ante cualquier imprevisto.
